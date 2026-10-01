Lajmet e fundit
46'
Pjesa e dytë midis Izraelit dhe Kosovës ka filluar. Topi në këmbët e Dardanëve.
45’
Është mbyllur pjesa e parë midis Izraelit dhe Kosovës. Të dyja ekipet patën rastet e tyre por rezultati mbetet ashtu si nisi.
35'
Lumbaaardh Dellova nga distanca. Mbron portieri.
30'
Gjysmë ore lojë. Rezultati mbetet 0-0.
____________________________________________________
Ndeshja midis Izraelit dhe Kosovës në Ligën B të Kombeve ka filluar.
Ajo po luhet në terren neutral, në Hungari, për shkak se Izraeli është nikoqir në letër.
Dardanët hyjnë në takim pas fitores në xhiron e parë ndaj Irlandës dhe disfatës pasuese nga Austria.
Atyre iu duhet t'i kërkojnë tri pikët pa praninë e kapitentit të lënduar, Vedat Muriqit.