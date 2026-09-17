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Ka nisur mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm të Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, pas aktgjykimit të djeshëm të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Siç edhe raportoi gazetarja e Klan Kosova, Qëndresa Tërshani, në mbledhje po diskutohet për vendimin e gjykatës dhe për veprimet që organizatat e dala nga lufta do të ndërmarrin tutje.
Në mesin e mundësive që pritet të shqyrtohen janë organizimi i protestave, grevave apo formave të tjera të reagimit.
Pas përfundimit të mbledhjes, rreth orës 13:30, është paralajmëruar konferencë për media, ku pritet të bëhet publik vendimi për hapat e ardhshëm.
Ndërkohë, në hapësirat përreth institucioneve të Kosovës janë shtuar masat e sigurisë, me prani të shtuar të Policisë së Kosovës.