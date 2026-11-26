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Ushtruesja e detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku, ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për një iniciativë të re ligjore që lidhet me Gjykatën Speciale.
Sipas raportimeve të gazetares së Klan Kosovës, Qëndresa Bellagoshi në mesin e deputetëve që kanë nënshkruar këtë iniciativë janë Jakup Nura, Fadil Demaku, Sala Jashari, Altin Krasniqi, Enver Hoxhaj dhe Vlora Çitaku.
Me gjashtë nënshkrimet e mbledhura, iniciativa plotëson numrin e nevojshëm për t'u proceduar në Kuvendin e Kosovës.
Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti dhe ushtruesja e detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku, kanë pranuar draftin e parë të ligjit për Gjykatën Speciale.
Iniciativa pritet të procedohet në Kuvend, pas kompletimit të hapave të nevojshëm ligjorë.