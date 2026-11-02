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Kryesia e Kuvendit ka filluar mbledhjen e radhës, në të cilën pritet të diskutohet për caktimin e rendit të ditës për seancën e ardhshme plenare, raporton Ekonomia Online.
Në mesin e pikave të propozuara për seancën e radhës janë shqyrtimi i parë i tri projektligjeve, Projektligjit për Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, Projektligjit për Regjistrimin e Bujqësisë dhe Projektligjit për Inspektoratin Qendror të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore, Veterinës dhe Pylltarisë.
Deputetët pritet të shqyrtojnë edhe Raportin e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e Buxhetit të Kosovës për vitin 2025.
Në rend dite janë paraparë gjithashtu propozimet e grupeve parlamentare të LVV-së, PDK-së dhe Listës Serbe për zëvendësimin ose emërimin e deputetëve në komisionet parlamentare.
Ndërsa në rend dite është edhe shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave./EO