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Ka nisur mbledhja e Kryesisë së Kuvendit, e para pas zgjedhjes së Justina Shiroka Pulës në postin e presidentes së vendit.
Në këtë mbledhje pritet të shqyrtohen pikat e parapara në rendin e ditës, raporton Klankosova.tv
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,
2. Propozimi i rendit të ditës për Seancën plenare të radhës:
1. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,
2. Deklarimet jashtë rendit të ditës,
3. Pyetjet parlamentare,
4. Përzgjedhja e dy (2) anëtarëve joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës,
5. Formimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për dy (2) anëtarë nga komuniteti shqiptar, një (1) anëtar nga komuniteti serb dhe një (1) anëtar nga komunitetet jo shumicë në Bordin e Radiotelevizionit të Kosovës,
6. Propozim i GP- Lista serbe për emërimin e deputetëve në komisionet parlamentare.