Lajmet e fundit
Ka nisur në Shkup Marshi për Drejtësi “Liria Ka Emër”.
Qytetarë të shumtë janë mbledhur për të shprehur mbështetjen e tyre për drejtësinë dhe lirinë, ndërsa marshi po zhvillohet me mesazhe në mbështetje të kësaj kauze.
Gazetarja e Klan Kosova, Altiana Zogaj, ka dërguar pamje nga vendi i ngjarjes, ndërsa pjesëmarrësit po marshojnë në rrugët e Shkupit.
Ndërsa të parët që e morën fjalën ishin Jasir Asani nga Forumi Rinor Shqiptar dhe Bashkë organizatorin, Ariton Rama.
Ky është aksion simbolik sensibilizues dhe për të treguar se nuk heshtim dhe nuk harrojmë. Duhet të dëshmohet drejtësia e pastërtia e UÇK-së. Ajo që dua të them është se dëshmojmë disa të drejta që nuk gjykohen; janë të drejta mbi lirinë e një populli të shtypur," ka thënë Rama.