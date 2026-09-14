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Drejtoria e Inspektimeve në Gjakovë ka intensifikuar kontrollet në terren, me fokus edhe në lirimin e hapësirave publike dhe respektimin e rregullave për ushtrimin e veprimtarive.
Drejtori i Inspektimeve, Ervin Shabani, tha për emisionin “Fol me Arin”, se hapësirat publike që nuk pengojnë lëvizjen e qytetarëve mund të shfrytëzohen me pagesë, ndërsa ato që pengojnë qarkullimin duhet të lirohen.
“E vetmja arsye përse e bëjmë këtë është që të gjithë qytetarët e Komunës së Gjakovës të jenë të barabartë para ligjit”, tha Shabani në Klan Kosova.
Ai bëri të ditur se gjatë sezonit veror janë kryer kontrolle edhe ndaj bizneseve që punojnë jashtë orarit të lejuar dhe për disa prej tyre janë shqiptuar gjoba.