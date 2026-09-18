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Zyrtarët doganorë në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës kanë parandaluar një rast të mosdeklarimit të mallrave, duke sekuestruar tetë telefona të mençur të llojit iPhone 18.
Gjatë kontrolleve rutinore dhe atyre të bazuara në analizën e rrezikut, zyrtarët e Doganës së Kosovës ndaluan për kontroll një udhëtar që po hynte në territorin e Republikës së Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
Pasi bagazhi i tij kaloi nëpër skaner, dyshimet e zyrtarit doganor u konfirmuan gjatë ekzaminimit fizik, ku u zbuluan tetë telefonat e pamarrë në deklarim.
Vlera e përgjithshme e mallit të fshehur llogaritet të jetë rreth 15,000 euro.
Sipas njoftimit zyrtar, mallrat janë konfiskuar ndërsa rasti është proceduar më tej sipas legjislacionit në fuqi për përcaktimin e statusit doganor dhe detyrimeve përkatëse.
Dogana e Kosovës rikujton se sipas Kodit Doganor dhe të Akcizave, të gjitha mallrat që kalojnë kufirin mbi normat e lejuara ose që kanë natyrë tregtare duhet të deklarohen.