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Qarkullimi i trenave në Kosovë është ndërprerë sot nga ora 08:00, si pasojë e grevës së punëtorëve të Ndërmarrjes Publike “Infrakos”, të cilët kërkojnë indeksimin e pagave dhe përmirësimin e kushteve të punës.
Kryetari i Sindikatës së Infrakos-it, Hysen Nikqi, ka bërë të ditur se greva përfshin gjithë territorin e Kosovës, ndërsa është pezulluar edhe qarkullimi i trenave në relacionin Prishtinë–Pejë dhe anasjelltas.
Ai ka theksuar se kjo është faza e parë e grevës, e cila është organizuar pas mungesës së reagimit nga bordi dhe menaxhmenti ndaj kërkesave të punëtorëve.
"Këshilli Grevist sot e ka paralajmëruar një grevë të cilën kemi fillu sot në orën 08:00 edhe do të përfshijë gjithë territorin e Kosovës. Si pasojë e grevës do të ndalet edhe qarkullimi i trenit në relacionin Prishtinë-Pejë dhe anasjelltas. Kjo është faza e parë e grevës, nuk kemi dëshiruar me bë me organizu, por kemi qenë të detyruar, sepse para dy javëve kemi mbajtur një protestë paralajmëruese për sensibilizimin e opinionit, bordit, menaxhmentit, qeverisë për kërkesat tona të drejta edhe ligjore. Të cilat deri më sot nuk e ka dhënë asnjë efekt, nuk e kanë dhënë asnjë shenjë që ata janë të gatshëm me lëviz diçka. Edhe kështu që sot kemi filluar grevën, edhe greva është në krejt territorin e Kosovës", theksoi Nikqi.
Kreu i sindikatës ka paralajmëruar se ndërprerja e shërbimeve hekurudhore do të vazhdojë derisa bordi të marrë një vendim me shkrim për kërkesat e punëtorëve.
Sipas tij, çështja kryesore mbetet ajo e pagave, ndërsa punëtorët kërkojnë edhe rritjen e pagesës për shujtë dhe kompensimin retroaktiv për 3 muajt e fundit.
"Asnjë shërbim, asnjë qarkullim, as sot, as nesër, por këtë e ndryshon vetëm vendimi i bordit. Nëse ata marrin një vendim edhe ne e kemi një vendim të shkruar, jo vetëm fjalë, atëherë po Këshilli organizohet, e përfundon për këtë grevën...Kërkesë kryesore janë pagat. E para edhe vetmja janë pagat, por kemi edhe kërkesa të tjera si rritjen e shujtës, pagesën në mënyrë retroaktive për tre muajt e fundit, sepse këto i kemi diskutuar me bordin për takimin që kemi... Po, për shkallëzimi i pagave", ka thënë Nikqi.
Ndërkohë, anëtari i sindikatës, Ekrem Tahiri, ka deklaruar se greva është pasojë e mosadresimit të kërkesave nga bordi mbikëqyrës dhe drejtuesit e ndërmarrjes.
Ai ka theksuar se kërkesat kanë karakter social, duke veçuar indeksimin e pagave dhe rritjen e kompensimit për ushqim, të cilin e konsideron të pamjaftueshëm për punëtorët që kryejnë ndërrime 8-orëshe.
"Kjo grevë ka ardhur si pasojë mos dëgjimit nga stafi punëdrejtuese të organizatës, siç është Bordi mbikqyrës, dhe faktorët e tjerë që e menaxhojnë këtë organizatë. Realisht kërkesat tona janë kërkesa të karakterit social të punëtorëve. Ndër kërkesat më kryesore që është indeksimi i pagave të punëtorëve...Ky këshill ka me vazhduar deri në realizim e plotë të kërkesave tona. Përpos indeksimit është rritja e shujtës, marrë parasysh një punëtor sot të vijë të bëjë shërbim në tetë orë këtu dhe me 2 euro e gjysmë ta kalojë një ditë, nuk di sa do të mund të jetë ai njeri tamam në shërbim, se kur është barku i thatë edhe mendja nuk punon", tha ai.
Në anën tjetër, Trainkos ka kërkuar mirëkuptim nga udhëtarët për ndërprerjen e transportit hekurudhor, duke njoftuar se shërbimet do të rikthehen sapo të krijohen kushtet për operim.
Greva ishte paralajmëruar gjatë protestës së 26 tetorit, të mbajtur para stacionit hekurudhor në Fushë-Kosovë.
Përveç indeksimit të pagave, punëtorët kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e sigurisë, ndërsa akuzojnë bordin dhe menaxhmentin për mosplotësimin e kërkesave të tyre. /Ksp