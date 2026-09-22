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Jurgen Klopp është rikthyer zyrtarisht në fushën e blertë. Këtë herë në timonin e kombëtares së Gjermanisë, tekniku i njohur gjerman ka udhëhequr të martën seancën e tij të parë stërvitore si përzgjedhës i “Mannschaft”.
Më shumë se dy vjet pas mbylljes së epokës së tij të lavdishme te Liverpooli në verën e vitit 2024, ish-trajneri i Mainz-it dhe Borussia Dortmundit ka veshur sërish tutat e trajnerit, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë 18 muajve të fundit, Klopp kishte shërbyer si drejtues i futbollit global në strukturën e Red Bull-it, por tashmë ka vendosur të nisë një kapitull të ri në karrierë, transmeton Klankosova.tv.
Seanca e parë shënoi nisjen e përgatitjeve për debutimin e Kloppit në Ligën e Kombeve (UEFA Nations League). Të enjten e ardhshme, Gjermania do të përballet në një duel të zjarrtë me Holandën, e cila drejtohet nga spanjolli Xavi Hernández.
Klopp ka nisur menjëherë implementimin e ndryshimeve në skuadër. Në grumbullimin e tij të parë janë përfshirë disa emra të rinj, të cilët më parë kishin pak ose aspak hapësirë te Gjermania, si Philipp Treu, Bambasi Conté, Yannick Engelhardt, Max Rosenfelder, Hennes Behrens dhe Younes Ben Talab.
Porosia e përzgjedhësit të ri për grupin ka qenë e prerë, fanella kërkon përkushtim maksimal dhe karakter në fushë.
Me stilin e tij të njohur të intensitetit të lartë dhe lidhjes së ngushtë me lojtarët, Klopp nis kështu rrugëtimin e tij me Gjermaninë, me sytë e të gjithë botës së futbollit të drejtuar nga përballja e së enjtes ndaj Holandës.