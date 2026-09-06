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Ka nisur ceremonia solemne për shënimin e 27-vjetorit të themelimit të Policisë së Kosovës.
Ngjarja po mbahet në objektin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës në Prishtinë, ndërsa pritja e mysafirëve ka nisur nga ora 17:30, transmeton Klankosova.tv.
Në këtë ceremoni marrin pjesë personalitete të larta shtetërore, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, menaxhmenti i lartë i institucionit, si dhe përfaqësues vendorë e ndërkombëtarë.
Ceremonia është pjesë e aktiviteteve të organizuara për shënimin e 27-vjetorit të themelimit të Policisë së Kosovës.