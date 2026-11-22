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Ka nisur akademia përkujtimore në Llapushnik të Drenasit, me rastin e vendosjes së busteve të tri figurave të rëndësishme të historisë kombëtare shqiptare, atë të Pjetër Bogdanit, Gjergj Kastriotit – Skënderbeut dhe Adem Jasharit.
Në këtë akademi kanë marrë pjesë personalitete dhe përfaqësues institucionalë, ku një fjalë rasti ka mbajtur edhe kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci.
Gjithashtu, ky aktivitet është shoqëruar edhe me interpretime muzikore nga tenori Shkodran Tolaj, sopranoja Besiana Qani Mehmeti dhe pianistja Magdalena Sedaj.