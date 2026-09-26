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Nipi i heronjve të kombit Fahri dhe Bahri Fazliut, Fahri Fazliu, ka përcjellë një mesazh për rëndësinë e ruajtjes së historisë dhe vlerave të luftës çlirimtare, duke theksuar përgjegjësinë që bartin gjeneratat e reja përballë sakrificës së dëshmorëve.
Fazliu ka theksuar se liria e Kosovës është ndërtuar mbi sakrificën më sublime të familjeve shqiptare, raporton Klankosova.tv.
Ne, brezi që erdhi pas tyre, kemi për detyrë ta ruajmë kujtimin, dinjitetin dhe të vërtetën e asaj kohe", ka thënë ai.
Fazliu ka rikujtuar gjithashtu çmimin e lartë me të cilin është fituar liria e sotme, duke theksuar se zotimi për drejtësi dhe të vërtetën mbetet i palëkundur.
Liria nuk erdhi falas. Ajo u pagua me gjakun dhe sakrificën e shumë familjeve shqiptare. Prandaj, zëri ynë do të jetë gjithmonë zë për lirinë, për të vërtetën dhe për drejtësinë!", ka thënë Fahri Fazliu.