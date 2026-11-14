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Në një bisedë me banoren e re, Editën, Nichi i ka dhënë asaj disa këshilla lidhur me lojën brenda shtëpisë së Big Brother Vip Kosova.
Ai e ka këshilluar që të mos flasë shumë për historinë e saj personale, pasi kjo mund të keqpërdoret nga banorët e tjerë.
“Mund të dalësh viktimë, mund të ta keqpërdorin”, i ka thënë Nichi - Editës.
Gjatë bisedës atyre u është bashkuar edhe Jona, me të cilën kanë diskutuar dhe analizuar lojën e banorëve të tjerë.
Për më shumë, ndiqeni bisedën e plotë: