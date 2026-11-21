Lajmet e fundit
Banori i Big Brother VIP Kosova, Nichi, ka ndarë me Editën disa detaje nga fillimet e tij në muzikë, duke treguar për këngën e parë që i solli vëmendje dhe e bëri të njohur për publikun.
Gjatë bisedës, ai ka shfaqur edhe talentin e tij në reperim, duke interpretuar disa vargje para Editës, transmeton Klankosova.tv.
Nichi ka rrëfyer se këngën e parë "Cakto" që pati sukses e kishte realizuar në mënyrë amatore, ndërsa për klipin ishte kujdesur vetë.
Për rrëfimin e plotë, ndiqni videon: