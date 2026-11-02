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Nichi, njëri nga tre banorët e parë në Big Brother VIP Kosova 5, duket se e ka mision ta trazojë shtëpinë.
Në klipin përmbledhës të këtyre katër ditëve, Nichi del se ka ngacmuar shumë nga banorët.
Që nga Rroni e Bejta, e deri te Anjeza, Nichi është munduar të ‘ndezë’ lojën.
“Nuk po muj me marr seriozisht asnjërin", tha banori duke komentuar situatat.
“Është strategji, që këta nuk po mujn me përballu”, shtoi Nichi.
A është e duhur loja e tij? Mbetet të shihet në vazhim. /Klankosova.tv