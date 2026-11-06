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Nichi ka komentuar lojën e banorëve brenda shtëpisë së BBVK5, duke thënë se ata janë shumë të kufizuar kur në diskutim përmendet familja. Këtë koment ia dedikoi edhe Akilit.
Akili u përgjigj se mendon që mes tyre ka pasur një armëpushim.
Ndërkohë, Jonida ia rikujtoi atij deklaratën e një dite më parë, kur i kishte thënë se nuk ka edukatë dhe mend.
Akili sqaroi se këtë e kishte thënë vetëm për ta provokuar dhe se nuk mendon ashtu për të.
Ai shtoi se gjithçka që ndodh brenda lojës, duhet të mbetet brenda saj. Megjithatë, Nichi theksoi se, pavarësisht kësaj, është ndier i kërcënuar nga Akili.