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Gjatë përballjes me Antonetën në Prime-in e Big Brother VIP Kosova 5, Nichi ka pranuar se ka pëlqim për të.
Ai tha se një nga gjërat që e pengon është fakti se nuk e di nëse ndjenjat janë të ndërsjella dhe nëse edhe Antoneta ka pëlqim për të.
“Komplet tu mos e konsideru që ne të dy po pëlqehemi, derisa e kam hequr një send që më pengon. Po, ti më pëlqen, por nuk e di a të pëlqej ty. Nuk e di ku e kemi hallin. Me ta puth dorën një mashkull para meje e të mos reagoj, s'jam burrë nëse nuk reagoj, se si po dal”, u shpreh Nichi.