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Gjatë ditës së sotme, brenda shtëpisë më të madhe në vend janë zhvilluar biseda me ironi mes dy banorëve, Bejtës dhe Nichit, pasi ky i fundit e quajti Bejtën “Doberman”.
Në prani të Klejdës, kjo deklaratë erdhi pasi Nichi e konsideron kujdesin e Bejtës si territorial.
“Qit punën që je bërë territorial, si Doberman. A e di çka është Dobermani? Fiks si Doberman je tu u kujdes. Dobermani është shumë territorial”, u shpreh Nichi.
Ndërsa, gjatë qëndrimit të tyre në dhomën e grimit, Nichi tha se Bejta po kalonte kohë aty për shkak të pranisë së Kledjës.
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