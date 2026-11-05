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Banori i Big Brother VIP Kosova 5, Nichi, ka zhvilluar një bisedë me Kledjën, gjatë së cilës nuk kanë munguar as komplimentet.
Gjatë diskutimit, Nichi i është drejtuar Kledjës me fjalë të veçanta, duke i treguar se prania e saj i përcjell energji pozitive.
“Ti na ndreq shpinë, a e din që, pasha Allahun, energjinë pozitive qitu e marr… edhe me Vjollcën...”, është shprehur ai.
Të dy kanë diskutuar edhe për banorët e tjerë të shtëpisë, duke ndarë mendimet e tyre rreth situatave dhe raporteve brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë.
Gjithashtu, Kledja u shpreh te Nichi se s'po mund të jetë shumë aktive, pasi sipas saj, i duhet kohë që të ambientohet.
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