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Nichi ka komentuar raportin e tij me Kledjen, duke thënë se momenti kur kishte qarë e kishte bërë të reflektonte shumë.
Ai ka pranuar se nuk ka qenë mjaftueshëm i guximshëm për t’i dalë përballë dhe për t’i thënë hapur se kishte pëlqim për të.
Nichi ka treguar se ishte distancuar me qëllim që Kledja të mos ndihej keq, pasi sipas tij, kishte pasur një pëlqim serioz për të.
"I kërkoj falje Kledjës"- tha Nichi.
Kujtojmë se Nichi është parë duke e ndjekur Kledjën, gjë që e ka bezdisur këtë të fundit. E shqetësuar nga sjellja e tij, Kledja ka shpërthyer në lot, pasi e ka konsideruar këtë veprim si cenim të hapësirës së saj personale.