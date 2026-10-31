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Një diskutim mes Nichit dhe Anjezës “me thumbime” ka nisur në BBVK 5, pasi gjatë bisedës u ngrit çështja e largimit të Anjezës nga puna.
Ishte Nichi ai që pretendoi se Anjeza është larguar nga vendi i saj i punës, duke deklaruar: “E kanë qitë tash prej punës”.
Por Anjeza nuk e pranoi këtë deklaratë, duke reaguar menjëherë dhe duke thënë se një gjë e tillë nuk është e vërtetë.
“Nuk m’kanë qitë prej punës, po po don me marrë vëmendje”, u shpreh ajo, duke iu kundërpërgjigjur akuzave të Nichit.
Megjithatë, Nichi vazhdoi të insistonte në pretendimin e tij, duke thënë: “E kanë qitë prej pune, por po filmon”.
Për më shumë detaje nga ky moment dhe reagimin e plotë të tyre, ndiqni videon: