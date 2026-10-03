Lajmet e fundit
Nichi është një nga emrat më të komentuar të momentit në skenën muzikore.
Përveç muzikës, shpesh ka qenë në qendër të vëmendjes edhe për përplasjet me kolegë e zhvillimet në jetën profesionale.
Në një intervistë ekskluzive për “Prive”, Nichi foli për veten, muzikën, karrierën dhe jetën personale.
Ai tha se publiku deri tani ka parë vetëm një pjesë të vogël të personalitetit të tij, duke theksuar se në jetën reale është shumë më i qetë sesa mund të duket përmes muzikës.
Niçi foli edhe për mundësinë e pjesëmarrjes në “Big Brother VIP Kosova.
Cilat janë planet e tij?
Ndiqeni intervistën e plotë: