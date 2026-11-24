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Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ka pasur përplasje pas zbulimit të disa fjalëve që Anjeza dhe Edita kishin thënë në mungesë të njëra-tjetrës.
Gjithçka nisi kur Anjeza filloi t’i tregonte Editës se çfarë kishte thënë kjo e fundit për të, por, para se ajo ta përfundonte fjalinë, Edita ndërhyri duke e pyetur:
“A është e vërtetë që i ke thënë: ‘Kam me ia nuk flokët Editës, që është tu nejt me Sharrin’? Nëse ke thënë kështu, atëherë shumë ke gabuar”.
Ndërkohë, Edita e pranoi se kishte folur për Anjezën, transmeton Klankosova.tv.
Në këtë debat ndërhyri edhe Nichi, i cili përforcoi atë që kishte dëgjuar nga Anjeza, duke iu drejtuar asaj me fjalët:
“‘Ia kisha shkul flokët’, the, nën zë. Mos m’i bëj këso lojëra ti mua, oj qikë”.
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