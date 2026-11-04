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Nur Al Khazali ishte sot mysafire në emisionin “Ora 7” për të diskutuar rreth shtëpisë më të famshme në vend.
BBVK5 ka filluar shumë intenzivisht me debate që zhvillohen pothuajse gjatë gjithë kohës.
Ai që po merr vëmendjen e publikut dhe të banorëve brenda është Nichi.
Nur, ndër të tjera, tha “Nichin e njoh, është shumë i vërtetë. Bile është kryefamiljar se nuk e ka babën.”
Përveç Nichit, në këtë pjesë të emisionit në mëngjesit u fol edhe për banorët e tjerë dhe zhvillimet e fundit.
Këtu mund ta ndiqni emisionin e plotë!