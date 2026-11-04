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Nichi dhe Vjollca kanë ndarë momente emocionuese, duke folur hapur për humbjen e njerëzve më të dashur në jetën e tyre.
Gjatë bisedës, Nichi kujtoi babanë e tij, duke treguar se ai kishte ndërruar jetë në moshën 53-vjeçare.
“Kur u vdekë, 53 vjeçar…”, u shpreh Nichi.
Edhe Vjollca ndau historinë e saj, duke treguar moshën në të cilën i kishte humbur prindërit.
“Nana ka vdekë 60-vjeçare, baba 86 vjet”, tha ajo.
Të dy rikujtuan humbjet që kanë lënë gjurmë në jetën e tyre.
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