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Ngrohja globale e shkaktuar nga emetimet e karburanteve fosile po përshpejtohet, duke i shtyrë shumë nga ekosistemet më të rëndësishme të Tokës afër pikave të tyre të kthesës, tha Johan Rockstrom, drejtor i Institutit të Potsdamit për Kërkime mbi Ndikimin në Klimë, institut ky me bazë në Gjermani.
Duke folur në konferencën "Reuters Sustainability Europe" të martën, Rockstrom tha se dëmtimi i shkëmbinjve koralorë dhe pyllit tropikal të Amazonës ishte gati të bëhej i pakthyeshëm.
Ai tha se pjesë të sistemit të qarkullimit të Oqeanit Atlantik, përfshirë rrymën që moderon klimën e Evropës Perëndimore me ujë të ngrohtë nga Karaibet, ishin gati të shemben.
Sipas raportimit, të dhënat e fundit shkencore konfirmojnë se bota është në rrugën e duhur për të tejkaluar një rritje prej 1.5 gradë Celsius në temperaturën mesatare të sipërfaqes në vitet e ardhshme, duke rritur frekuencën dhe intensitetin e ngjarjeve ekstreme të motit.
Rockstrom tha se ishte "jashtëzakonisht shqetësuese" të shihje lobim për një lehtësim të rregullave për heqjen graduale të automjeteve me motor me djegie të brendshme, duke treguar subvencionet për benzinë dhe naftë që po dëmtonin kërkesën e konsumatorëve për automjete elektrike. /Klankosova.tv