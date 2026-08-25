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Qindra qytetarë janë mbledhur në kodrën e Blinajës, në komunën e Lipjanit, për të marrë pjesë në ceremoninë e përurimit dhe ndriçimit të tri shkronjave të arta “UÇK”.
Vendosja e këtyre shkronjave në kodrën e Blinajës synon që simboli i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe kujtimi për luftën e saj të shihen nga një pjesë sa më e madhe e territorit përreth.
Organizatori dhe iniciatori i projektit, Besim Jusufi për Klan Kosovën ka treguar se ideja për ngritjen e memorialit lidhet me rëndësinë e kësaj zone gjatë luftës së fundit në Kosovë.
“Memoriali i UÇK-së ishte fillimisht sepse këtu kanë qenë pozicionet e para të kësaj ane, të UÇK-së. E dyta, rruga kyçe e furnizimit në Drenicë dhe deri në Deçan ka kaluar nga kjo pjesë”, ka thënë Jusufi.
Ai ka përmendur edhe kontributin e banorëve dhe familjeve të zonës në realizimin e projektit, duke theksuar se financimi kryesor është siguruar nga një mik i tij, ndërsa punimet janë realizuar me ndihmën e familjarëve, miqve dhe disa shoqatave.
Sipas tij, projekti është finalizuar pas 3 muajsh punë.
“Kanë qenë edhe disa pengesa, por pas 3 muajsh kemi arritur ta finalizojmë”, ka deklaruar Jusufi.
Në ceremoninë e organizuar në Blinajë janë paralajmëruar fjalime, muzikë dhe pjesëmarrja e figurave politike e ushtarake, si dhe qytetarëve të shumtë./Klankosova.tv