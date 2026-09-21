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Dikur në të kishte peshq e gjallesa të tjera, ndërsa sot nëpër të rrjedhin ujëra të zeza.
Lumi i Landovicës në Prizren po përballet me ndotje, për të cilën banorët fajësojnë kryesisht bizneset e hapura përgjatë rrugës tranzitore.
Sipas tyre, problemi ka nisur rreth një vit e gjysmë më parë dhe me kalimin e kohës gjendja është përkeqësuar.
Faik Berisha, kryesues i fshatit Landovicë, thotë se disa biznese nuk janë të lidhura me rrjetin e kanalizimit dhe ujërat e zeza përfundojnë drejtpërdrejt në lumë.
“Lumi ka qenë shumë i pastër, tanimë po e vëreni se nuk janë as peshqit, bretkosat dhe as gjallesat e tjera”, ka thënë Berisha.
Banorët thonë se për problemin kanë njoftuar institucionet, por pretendojnë se deri tani nuk janë ndërmarrë masa konkrete.
Komuna e Prizrenit ka bërë të ditur se për inspektimet dhe masat ndaj bizneseve përgjegjëse është Drejtoria e Inspektimeve.
Ndërsa, nga Drejtoria e Shërbimeve Publike kanë thënë se ekzistojnë nisma për trajtimin e ujërave të zeza përmes një impianti qendror në Vlashnje.
Për çështjen Kiks Kosova iu drejtua edhe Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, por deri në përgatitjen e materialit nuk mori përgjigje.
Ambientalisti Luan Hasanaj thotë se rasti i Landovicës pasqyron një problem më të gjerë të ndotjes së lumenjve në Kosovë. Sipas tij, zgjidhja nuk është vetëm pastrimi i lumenjve, por trajtimi dhe parandalimi i derdhjes së ujërave të zeza.