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Në sportin vendor, pas tri xhirove të para, Malisheva kryeson tabelën, e ndjekur nga Gjilani. Ndërsa Dita është duke u përballur me zhgënjimin evropian.
Në fokus është edhe Vedat Muriqi, i cili po shkëlqen pas rikthimit në Fenerbahçe, duke nisu fuqishëm një tjetër kapitull në karrierë, transmeton Klankosova.tv.
E nga futbolli botëror, Lionel Messi ka emocionuar tifozët me vendimin për t’i dhënë lamtumirën Argjentinës.
Erblina Okrashtica, Zgjim Veliu dhe Fitore Recaj kanë folur mbi këto ngjarje në emisionin “Ora Shtatë”.
Se çka thanë ata, ndiqeni videon e mëposhtme: