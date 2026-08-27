Lajmet e fundit
Dy burra, të moshave 42 dhe 72 vjeç, kanë humbur jetën pasi ranë në një rezervuar industrial për silazh në një fermë në Cheshire të Anglisë.
Ngjarja ka ndodhur të mërkurën pasdite, në një fermë në Cann Lane, në Aston by Budworth. Policia, zjarrfikësit dhe ekipet e emergjencës mbërritën në vendngjarje rreth orës 12:20, ku gjetën dy burrat të rënë në rezervuar, shkruan Mirror, transmeton Klankosova.tv.
Të dy u nxorën nga rezervuari, por fatkeqësisht u shpallën të vdekur në vendngjarje.
Policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e incidentit, ndërsa familjarët e viktimave janë njoftuar.
“Familja ka kërkuar që privatësia e tyre të respektohet në këtë periudhë të vështirë”, njoftoi policia.