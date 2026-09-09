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Në gjendje tejet të rëndë po trajtohet në QKUK gruaja nga fshati Potërq i Klinës, pasi u sulmua rëndë nga djali i saj më 6 shtator.
Ngjarja tragjike tronditi Kosovën, pasi i dyshuari, i cili dyshohet se ka probleme të shëndetit mendor, sulmoi nënën dhe motrën e tij, transmeton Klankosova.tv.
Fillimisht, ai dyshohet se i vuri flakën krevatit ku ndodhej e shtrirë motra e tij, ndërsa më pas, me një mjet të fortë, i shkaktoi lëndime të rënda nënës.
Motra nuk arriti t’u mbijetonte plagëve dhe ndërroi jetë më 7 shtator në QKUK.
Ndërkohë, e ëma vazhdon të jetë në gjendje kritike dhe, sipas informacioneve të Klankosova.tv, po trajtohet në repartin e Intensives në Klinikën Infektive.
I dyshuari është ndaluar fillimisht për 48 orë, por për shkak të gjendjes së tij të rënduar shëndetësore, është vendosur në repartin e Psikiatrisë në Spitalin e Pejës, nën mbikëqyrjen e Policisë.