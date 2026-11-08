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Dega e Krakovit e Prokurorisë Kombëtare në Poloni njofton se ka nisur një hetim lidhur me të shtënat e djeshme.
Hetimi do të përqendrohet në vrasjen e gjashtë personave në Sheshin e Tregut Kryesor si dhe në tentativën për vrasjen e "shumë personave të tjerë".
Prokuroria deklaron se ngjarja përbën "një vepër terroriste", raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Institucioni shton se po hetohet gjithashtu vdekja e tre personave të tjerë në Ostrowiec Świętokrzyski – një qytet 190 km në veri të Krakovit – duke theksuar se "provat tregojnë se të gjitha këto veprime janë kryer nga i njëjti person".