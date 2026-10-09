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Një rast i rëndë në Livoç të Gjilanit tronditi sot opinionin publik në Kosovë, ku mbetën të vrarë dy persona dhe një tjetër mbeti i plagosur.
Dorasi vrau gruan e tij dhe vëllain e saj, kurse i plagosur mbeti xhaxhai i viktimës, transmeton klankosova.tv.
Faqja e fshatit "Pozherani Live" ka njoftuar se viktimat janë: Nafije Bugujevci dhe Egzon Bugujevci.
"Një tragjedi e rëndë ka tronditur sot Pozheranin. Nafije Bugujevci dhe vëllai i saj, Egzon Bugujevci, kanë humbur jetën në një ngjarje tragjike, ku bashkëshorti i i të ndjerës dyshohet se ka kryer këtë akt të rëndë. Nga kjo ngjarje është plagosur edhe xhaxhai i të ndjerës ndërsa kjo tragjedi ka lënë pas dhimbje të thellë te familjarët, të afërmit dhe gjithë ata që i njohën", shkruhet në njoftim.