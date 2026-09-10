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Kush nuk jep votë për president, të mos kërkojë votë për nënkryetarë të Kuvendit.
Ky ishte kushti i Vetëvendosjes për dy subjektet që u takon kjo pozitë në parlament, për çka u kërkua edhe takim sy më sy me liderët e partisë së dytë e të tretë.
Hamza nuk po pranon të flasë lidhur me propozimin e Vlora Çitakut, emër ky që është i padiskutueshëm për PDK-në.
Vendim i prerë nuk u dha nga LDK, prej të cilëve nuk pati as pohim e as mohim nëse do të pranojnë të flasin rreth emrit të Kujtim Shalës.
Pas më pak se një muaji, vendin mund ta pres një situatë krejt e paqartë, për shkak të përfundimit të mandatit të Albulena Haxhiut si ushtruese e detyrës së presidentes, më 4 tetor.