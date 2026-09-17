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Nga lufta e UÇK-së te postet më të larta të shtetit dhe më pas në Hagë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi kanë qenë ndër figurat kryesore politike e institucionale të Kosovës pas luftës.
Më 16 shtator 2026, Dhomat e Specializuara të Kosovës shpallën aktgjykimin e shkallës së parë ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së, duke i dënuar me gjithsej 81 vjet burgim.
Por kush janë katër figurat që për më shumë se tri dekada kanë qenë pjesë e momenteve kyçe të historisë së re të Kosovës?
Ndiqni rrugëtimin e tyre, nga vitet e ilegalitetit dhe lufta e UÇK-së, te Rambujeja, institucionet e Kosovës dhe procesi gjyqësor në Hagë.
Kronikë e përgatitur nga Kiks Kosova:
Nga ilegaliteti në majat e shtetit, e deri në Hagë: Historia e katër ish-krerëve të UÇK-së