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Qytetarë të shumtë janë mbledhur sonte në sheshin “Adem Jashari” në Skenderaj, për të nisur orën e pritjes për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi.
Ata i kanë dhënë mbështetje të fuqishme katërshes së UÇK-së, kur kanë mbetur edhe pak orë deri te shpallja e aktgjykimit në Hagë.
Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku ka thënë se komuna që ai udhëheq pret drejtësi për Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin.
“Faleminderit nga zemra të gjithë qytetarëve të Skenderajt që sonte u bashkuan në Sheshin “Adem Jashari”, duke dëshmuar edhe një herë se Skenderaj qëndron fuqishëm në mbështetje të Çlirimtarëve dhe në pritje të drejtësisë për ta!”, ka shkruar Lushtaku. /Klankosova.tv