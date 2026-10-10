Lajmet e fundit
Kimete Hasani, nëna e moderatores Adelina Hasani, ka hapur dyert e shtëpisë për emisionin “Weekend”, ku ka ndarë me publikun pasionin e saj shumëvjeçar për gatimin.
Ajo përgatiti pite tradicionale me mish, duke zbuluar disa nga sekretet që i japin shijen e veçantë gatimit të saj.
Kimetja tregoi se ka punuar për rreth 30 vjet në biznesin familjar, pa e lënë asnjëherë pas dore kuzhinën dhe familjen.
Gjatë bisedës, ajo rrëfeu edhe për jetën me bashkëshortin dhe përkushtimin ndaj katër fëmijëve të saj.
Pas humbjes së bashkëshortit, forcën për të vazhduar përpara e gjeti te besimi në Zot dhe dashuria për fëmijët.