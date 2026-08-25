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Prokurorët shtetërorë në Armeni të martën arrestuan Robert Kocharyan, një udhëheqës të shquar të opozitës dhe ish-president, dhe e akuzuan zyrtarisht për një sërë veprash penale të lidhura me korrupsionin gjatë kohës që ai ishte në detyrë.
Prokurori i përgjithshëm i Armenisë tha në një deklaratë se Kocharyan, i cili shërbeu si president nga viti 1998 deri në vitin 2008, kishte përdorur pozicionin e tij zyrtar në atë kohë për të transferuar pronë shtetërore tek vetja dhe bashkëpunëtorët e tij me "kushte të favorshme" dhe për të fshehur "origjinën kriminale" të asaj prone, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Nuk ishte menjëherë e qartë se si Kocharyan iu përgjigj akuzave, megjithëse ai më parë ka mohuar çdo shkelje gjatë kohës që ai ishte në detyrë. Aram Orbelyan, një avokat i tij, nuk ishte në një pozicion të menjëhershëm për t'iu përgjigjur një kërkese për koment.
Prokurorët thanë se kishin akuzuar Kocharyan, 71 vjeç, për pastrim parash, marrje ryshfeti dhe abuzim me pushtetin. Nëntë individë të tjerë, përfshirë një nga djemtë e tij, u akuzuan gjithashtu në lidhje me skemën e dyshuar. Kocharyan është udhëheqësi i Aleancës së Armenisë, blloku i dytë më i madh opozitar në parlament. Ai u arrestua më parë dhe u nxor në gjyq në vitin 2019 për sjelljen e tij pas zgjedhjeve të kontestuara në mars të vitit 2008, kur të paktën dhjetë persona u vranë në përleshjet midis policisë dhe protestuesve. Akuzat u rrëzuan më vonë dhe gjyqi përfundoi në vitin 2021.
Kritikët e kanë akuzuar prej kohësh Kocharyan dhe ish-aleatët e tij për shtypje të demokracisë dhe përfshirje në korrupsion gjatë kohës së tyre në pushtet. Ata i kanë mohuar vazhdimisht këto akuza.