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Presidenti amerikan Donald Trump tha të martën se po shqyrton ndryshimin e emrit të Liqenit Ontario në "Liqeni Amerika", ndërsa lufta tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Kanadasë intensifikohet.
Një ndryshim i tillë do të kujtonte veprimin e njëanshëm të presidentit republikan vitin e kaluar me urdhër ekzekutiv për të riemëruar Gjirin e Meksikës në Gjirin e Amerikës, shkruan Associated Press, transmeton Klankosova.tv.
Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja janë të bllokuara në një mosmarrëveshje tregtare, me Kanadanë që pritet të njoftojë masa hakmarrëse të martën. Kjo është në përgjigje të administratës Trump që miratoi tarifa prej 50% për 20 miliardë dollarë mallra kanadeze gjatë fundjavës, pasi bisedimet midis vendeve u ndërprenë.
"Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë seriozisht ndryshimin e emrit të Liqenit Ontario në Liqeni Amerika, pasi nuk presim të bëjmë shumë biznes me Ontarion", tha Trump të martën në mediat sociale.
Ontario është provinca më e populluar e Kanadasë dhe është shtëpia e industrisë së automobilave të vendit.