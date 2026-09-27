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Policia ka identifikuar dy persona, shtetas të huaj pa dokumentacion, të cilët ishin fshehur në rimorkion e një kamioni që kishte hyrë në Kosovë nga Maqedonia e Veriut përmes pikës kufitare në Han të Elezit.
Rasti është evidentuar të shtunën, pasi kamioni, i tipit Mercedes me targa vendore, ishte vendosur në terminalin doganor për procedurat e mëtejshme, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë kontrollit të rimorkios, zyrtarët policorë kanë gjetur të fshehur dy shtetasit e huaj.
Me urdhër të prokurorit, personat janë intervistuar dhe më pas janë liruar për procedurë të rregullt.