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Ish-pjesëtari i UÇK-së, Arton Hoti, ka folur për gjendjen shëndetësore të protestuesve.
“Jo vetëm gjendja ime, por edhe gjendja e të gjithë protestuesve është e rënduar”, deklaroi Hoti në Klan Kosova.
Ai gjithashtu dha detaje lidhur me ecurinë e protestës dhe zhvillimet e fundit.
"Patëm një protestë, ishte protestë paqësore dhe nuk pati asnjë lloj provokimi derisa erdhi komandanti i policisë dhe u takua me Xhelal Sveçlën, pak minuta më herët Dejona Mihali e shkruajti një shkrim që na fyeti të gjithë neve si protestues dhe pastaj urdhërat për t'i sulmuar veteranët dhe strukturat e dala nga lufta erdhi nga truproja personale e Dejona Mihalit. Ajo vajza që komandonte Njësinë Speciale ishte truproja personale e Dejona Mihalit. Emri i saj është Marigona, mbiemrin e saj nuk e di fatkeqësisht", deklaroi ai.