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Ardit Kutleshi, 28 vjeç, shtetas i Kosovës, ka pranuar fajësinë para drejtësisë amerikane për akuzat që ndërlidhen me krijimin dhe menaxhimin e “Rydox”, një platformë dhe treg ilegal online i përdorur nga kriminelët kibernetikë për blerjen, shitjen dhe shkëmbimin e të dhënave personale të vjedhura, si dhe pajisjeve e mjeteve për mashtrim dhe sulme kibernetike.
Sipas dokumenteve të gjykatës, që nga viti 2016, përmes “Rydox” janë kryer mbi 7,600 transaksione të të dhënave të identitetit (PII), mjeteve të qasjes dhe shërbimeve të krimit kibernetik, duke gjeneruar të paktën 232 mijë dollarë të ardhura.
Sipas FBI, këto transaksione përfshinin shitjen e të dhënave të vjedhura kryesisht nga viktima brenda territorit të Shteteve të Bashkuara, transmeton Klankosova.tv.
Kutleshi pranoi fajësinë në Gjykatën e Qarkut Perëndimor të Pensilvanisë për vjedhje të rëndë të identitetit dhe konspiracion për pastrim parash. Shqiptimi i dënimit ndaj tij është caktuar për më 9 shkurt 2027.
Në lidhje me rastin e shtetasit kosovar, Klankosova.tv kishte raportuar para një viti duke bërë të ditur se dy vëllezërit Kutleshin ishin ekstraduar nën akuzën për mashtrimin e amerikanëve.
Ai përballet me një dënim minimal të detyrueshëm prej 2 vitesh burgim për vjedhjen e identitetit dhe me një dënim maksimal deri në 20 vjet burgim për akuzën e pastrimit të parave.
Ndihmësprokurori i Përgjithshëm i Divizionit Penal të Departamentit të Drejtësisë, A. Tysen Duva, theksoi se pranimi i fajësisë nga Kutleshi nxjerr në dritë një skemë të sofistikuar për të përfituar nga identitetet e vjedhura.
“Ky pranim i fajësisë u dërgon një mesazh të qartë të gjithë kriminelëve kibernetikë: Departamenti i Drejtësisë do t'i identifikojë, arrestojë dhe ndjekë penalisht ata, kudo që ndodhen në botë, përmes bashkëpunimit ndërkombëtar dhe teknologjisë më të përparuar”, tha Duva.
Nga ana tjetër, prokurori amerikan Troy Rivetti vuri në dukje se në këtë aktivitet ishte i përfshirë edhe vëllai i të pandehurit.
“Kriminelët kibernetikë Ardit Kutleshi dhe vëllai i tij Jetmiri - i cili po ashtu pranoi fajësinë dhe u dënua në dhjetor të vitit 2025 përpara se të deportohej në Kosovë - e menaxhuan platformën 'Rydox' për përfitime personale, duke fituar qindra mijëra dollarë nga shitja e veglave për krime online. Këto vepra shkaktojnë humbje financiare dhe dëm psikologjik te viktimat”, deklaroi Rivetti.
Ndërsa ndihmësdrejtori i Divizionit Kibernetik të FBI-së, Brett Leatherman, nënvizoi se “Rydox” tregtonte të dhëna sensitive dhe qasje në llogaritë e mijëra qytetarëve, duke shtuar se FBI mbylli faqen dhe ekstradoi personin përgjegjës.
Ardit Kutleshi u arrestua nga organet e rendit në Kosovë në dhjetor të vitit 2024 dhe më pas u ekstradua në Shtetet e Bashkuara gjatë vitit 2025. Po në dhjetor të vitit 2024, autoritetet amerikane sekuestruan ligjërisht domenin www.Rydox.cc, duke ndërprerë tërësisht funksionimin e këtij rrjeti.
Hetimi i gjerë ndërkombëtar u udhëhoq nga Zyra e FBI-së në Pittsburgh, në koordinim të ngushtë me Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Kibernetike të Policisë së Kosovës, Strukturën e Posaçme Anti-Korrupsion të Shqipërisë (SPAK), Departamentin e Hetimit të Krimeve Ekonomike të Policisë Mbretërore të Malajzisë dhe Prokurorinë e Përgjithshme të Malajzisë.
Rasti po ndiqet penalisht nga Këshilltari i Lartë Thomas Dougherty nga Seksioni i Krimeve Kompjuterike dhe Pronësisë Intelektuale (CCIPS) dhe Ndihmësprokurorja Nicole Stockey në Pensilvani, me mbështetjen e Zyrës së Çështjeve Ndërkombëtare të Departamentit të Drejtësisë. /Klankosova.tv