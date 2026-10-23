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Eda Batiri, nxënëse e klasës së katërt në shkollën “Model “Qamil Batalli”, ka arritur sukses në garat ndërkombëtare të gjuhës angleze, duke fituar çmimin e artë dhe siguruar kualifikimin për finalen globale në Oxford të Mbretërisë së Bashkuar, në dhjetor të këtij viti.
Në emisionin “Ora 7” në Klan Kosova, Eda tregoi se dashuria për gjuhën angleze nisi që në fëmijëri, ndërsa sot vazhdon ta ushtrojë edhe në shkollë.
Ajo tha se gjuha angleze i pëlqen shumë dhe ndihet rehat duke e folur, ndërsa falënderoi mësuesen dhe familjen për përkrahjen e vazhdueshme.
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