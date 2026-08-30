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Barcelona ka arritur marrëveshje me Arsenalin për transferimin e sulmuesit brazilian, Gabriel Jesus.
Sipas ekspertit të transferimeve, Fabrizio Romano, marrëveshja do të jetë e përhershme, ndërsa Arsenali do të përfitojë rreth 10 milionë euro, plus bonuse, transmeton Klankosova.tv.
🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona agree deal to sign Gabriel Jesus from Arsenal, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026
Exclusive details: medical booked on Monday, #AFC to receive €10m package plus add-ons for permament deal.
Gabriel Jesus will travel for medical as authorized by Arsenal. pic.twitter.com/Y4nFKERn3y
Gabriel Jesus pritet të udhëtojë të hënën për t’iu nënshtruar testeve mjekësore, me Arsenalin që tashmë i ka dhënë leje për transferimin.