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Kjo është hera e dytë që Jakup Krasniqi vjen në Kosovë që nga dërgimi i tij në Hagë
Jakup Krasniqi është nisur nga Haga drejt Kosovës, pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të bashkëshortes së tij, Sevdije Krasniqi.
Me këtë udhëtim, ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës do ta vizitojë atdheun për herë të dytë që nga arrestimi dhe dërgimi i tij në Hagë, transmeton Klankosova.tv.
Vizita e tij e parë në Kosovë pas arrestimit u realizua më 10 tetor 2024, pasi mori lejen përkatëse nga Dhomat e Specializuara. Atëkohë, qëndrimi i tij u zhvillua nën masa të rrepta sigurie, me përcjelljen e vazhdueshme të zyrtarëve të EULEX-it dhe Policisë së Kosovës.
Gjatë asaj vizite, Krasniqi fillimisht qëndroi në varrezat e Negrocit, ku bëri homazhe te varri i vëllait të tij, Azem Krasniqi.
Homazhet i realizoi nën mbikëqyrjen e katër zyrtarëve të huaj, të angazhuar për ta përcjellë gjatë gjithë qëndrimit të tij në Kosovë.
Ndërkaq, më 16 shtator, Jakup Krasniqi u dënua me 25 vjet burgim nga Gjykata Speciale në Hagë./Klankosova.tv