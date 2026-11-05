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Një debat i fortë ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku protagonistë këtë herë ishin Fuego dhe Akili.
Përplasja mes dy banorëve u shoqërua me akuza dhe deklarata të forta, ku Akili nuk i kurseu kritikat ndaj Fuegos, duke e cilësuar atë si lojtar të dobët.
“Prej krejt çka kam pa në këtë shpi, ti je super lojtar i dobët. Mu nuk bën me m’paragjyku edhe me m’vu fjalë në gojë që s’i kam thënë. Një lojtar i cili i përdor vajzat, ty duhet me të ardhë turp”, i tha Akili mes tjerash Fuegos.
Ndërkaq, Fuego nuk qëndroi i heshtur dhe iu kundërpërgjigj.
“Unë nuk të marr për bazë hiç, nuk të llogaris”, u shpreh Fuego.
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