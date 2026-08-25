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Aktivistja Besa Mahmuti ka folur për vështirësitë me të cilat përballen gratë që përjetojnë dhunë në familje, duke theksuar se shumë prej tyre përfshihen në një cikël të vazhdueshëm të dhunës dhe pajtimit me partnerin.
Duke folur në emisionin “Ora 7” në Klan Kosova, Mahmuti tha se ka raste kur gratë, pasi keqtrajtohen apo kërcënohen nga partnerët, vendosin ta raportojnë rastin në polici, por më pas kthehen në shtëpi dhe mund edhe ta tërheqin denoncimin.
Kam raste shumë ku gratë tregojnë mbasi që janë keqtrajtuar nga bashkëshorti ose partneri edhe nëse e kanë kërcnuar bashkëshortin, partnerin që hej ka me të lajmëruar në polici i ka thënë shko lajmëro që edhe unë me ty vij këqyre a guxojnë me m bo diçka tash edhe ka raste për shembull të tjera që janë shkuar në polici e kanë denoncuarë janë kthyer prapë në shtëpi. Unë apet flas për atë ciklin në të cilin ato gra sillen edhe janë, ato janë në atë ciklin ku janë të më var zakonisht prej atij partnerit dhunues. Edhe nëse ai dy javë ditë e merr me të mirë, ja ble një dhuratë të vogël, ajo është në gjendje dhe me shku me tërhqek atë padi”, ka thënë Mahmuti
Sipas aktivistes, kjo e bën edhe më të vështirë shkëputjen e grave nga marrëdhëniet e dhunshme dhe kërkon një qasje më të thellë institucionale ndaj këtyre rasteve.