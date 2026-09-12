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Qytetarë nga e gjithë Kosova po zbarkojnë në kryeqytet.
Prishtina do të mbushet për organizimin e mash, Marshin për Liri, që do të nis nga ora 14:00.
Klan Kosova do të jetë drejtpërdrejtë me transmetim special, por edhe me paraqitje nga çdo komunë.
Gazetarja e Klanit, Gremisa Latifi aktualisht ndodhet në një autobus që është nisur nga Deçani ëpr në Prishtinë.
Për Klan Kosova, njëri nga qytetarët tha se populli shqiptar do të jetë në krahun e ish-krerëve në Hagë, ashtu siç kanë qenë edhe në luftë, raporton Klankosova.tv
“UÇK është vlerë e mbarë kombit shqiptar. Në kohën e luftës janë radhitur djem edhe nga Shqipëria, Maqedonia, Ulqini, Plava e Gucia. Prandaj, marshi i sotëm është mbarëkombëtar.
Morali i tyre gjithmonë ka qenë i madh dhe do të jetë i madh. Sot ata do të ndjehen të fortë. Në kohë të luftës e kishin popullin me veti, edhe në kohë paqe do ta kenë popullin me veti, edhe në vendimin e drejtësisë ndërkombëtare, populli do të jetë në krahun dhe mbrojtjen e tyre.
Populli shqiptar s’po mbron vetëm disa individë, por luftën e vet, të shenjtë dhe të drejtë, për lirinë dhe pavarësinë.” - tha ky qytetar për Klan Kosova.