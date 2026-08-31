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Newcastle United dhe Juventus kanë arritur një marrëveshje verbale për transferimin e Nick Woltemade
Sipas raportimeve, bëhet fjalë për një huazim të drejtpërdrejtë, pa opsion blerjeje në fund të sezonit.
Juventus do të paguajë një tarifë huazimi, ndërsa gjithashtu do të mbulojë pagën e plotë të sulmuesit gjerman.
Megjithatë, marrëveshja mes dy klubeve nuk nënkupton se transferimi është mbyllur.
Woltemade ende nuk ka dhënë vendimin përfundimtar dhe deri tani nuk ka asnjë marrëveshje mes lojtarit dhe Juventusit./ Klankosova.tv